Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Николич считает, что «Лацио» был лучше «Локомотива»

00:14
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признал, что «Лацио» был лучше его команды во 2-м туре Лиги Европы. Красно-зеленые проиграли — 0:2.

«Сейчас расстроены, это нормально. Нельзя быть счастливым, когда проигрываешь. Мне кажется, «Лацио» был лучше нас сегодня. Это качественная, опытная команда. Мы же собрали всех игроков и все силы, что у нас были.

В короткие отрезки игры «Локомотив» был опаснее «Лацио», но соперник создавал очень много моментов. Особенно в первом тайме на нашем левом фланге. Мне кажется, результат закономерный", — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.

Лацио — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Каррера назвал великой победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы
Семак отреагировал на информацию о недовольстве Барриоса своей позицией
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке матча
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»