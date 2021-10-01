Николич считает, что «Лацио» был лучше «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признал, что «Лацио» был лучше его команды во 2-м туре Лиги Европы. Красно-зеленые проиграли — 0:2.

«Сейчас расстроены, это нормально. Нельзя быть счастливым, когда проигрываешь. Мне кажется, «Лацио» был лучше нас сегодня. Это качественная, опытная команда. Мы же собрали всех игроков и все силы, что у нас были.

В короткие отрезки игры «Локомотив» был опаснее «Лацио», но соперник создавал очень много моментов. Особенно в первом тайме на нашем левом фланге. Мне кажется, результат закономерный", — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.