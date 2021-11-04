Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

«Локомотиву» надо ставить задачу по выходу из группы Лиги Европы, — приводит слова Наумова Betonmobile.ru. — Матч с «Галатасараем» — последняя возможность для «Локомотива», чтобы сохранить шансы на евровесну. Нужно цепляться за каждое очко, хотя ничья команду не устроит — надо побеждать. Понятно, что «Галатасарай» при своих фанатах будет действовать первым номером. Москвичам нужно компактно сыграть в защите и искать свой шанс в контратаке. Надо играть в быстрый вертикальный футбол, не задерживая мяч в центре поля. Турки полезут вперед, можно поймать их на этом. Желаю железнодорожникам победы".

Встреча между «Галатасараем» и «Локомотивом» состоится сегодня, 4 октября, в Стамбуле. Начало игры — в 20.45 по московскому времени.

После трех туров группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» с семью очками возглавляет группу Е. «Локомотив» набрал одно очко и идет на последнем месте.