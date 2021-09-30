«Наполи» — «Спартак»: хозяева открыли счет на 11-й секунде
19:47
«Спартак» пропустил уже на первой минуте матча Лиги Европы против «Наполи».
После того как Александр Максименко выпустил мяч из рук, точно пробил македонец Эльиф Эльмас. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на гол хозяевам понадобилось всего 11 секунд.
Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев.
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Зачет
vs
5
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