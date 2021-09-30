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«Наполи» — «Спартак»: хозяева открыли счет на 11-й секунде

19:47
Эльиф Эльмас перед матчем. Фото ФК «Наполи».
Эльиф Эльмас перед матчем. Фото ФК «Наполи».
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«Спартак» пропустил уже на первой минуте матча Лиги Европы против «Наполи».

После того как Александр Максименко выпустил мяч из рук, точно пробил македонец Эльиф Эльмас. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на гол хозяевам понадобилось всего 11 секунд.

Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев.

Наполи — Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»