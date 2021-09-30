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Руй Витория — о матче с «Наполи»: «Это хорошо, когда мы нервничаем»

19:22
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча против «Наполи» в Лиге Европы.

«Это хорошо, когда мы немного нервничаем. Волнение — это нормально, поэтому мы и волнуемся. Вы знаете, это в конце концов одна игра. Мы провели уже много матчей, я настраиваю всегда игроков одинаково. То же самое будем делать сегодня в игре с «Наполи», — сказал Витория в эфире matchtv.ru.

Матч «Наполи» — «Спартак» начнется в 19.45 по московскому времени.

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