«Наполи» проведет тренировку и пресс-конференцию в Италии перед игрой со «Спартаком»
Итальянский «Наполи», который в среду, 24 ноября, в Москве сыграет со «Спартаком» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы, решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве. Об этом сообщил «СЭ» руководитель департамента по связям с общественностью российского клуба Дмитрий Зеленов.
«Наполи» прилетит в Москву вечером во вторник, переночует в столице, а на следующий день сразу после игры покинет Россию", — сказал Зеленов.
Ранее итальянские СМИ сообщали об опасениях неаполитанцев относительно ситуации с коронавирусом в России.
Писалось даже, что «Наполи» добивался от УЕФА переноса игры на нейтральное поле, но сделать этого не удалось. Таким образом, предыгровые мероприятия неаполитанцы проведут на своей базе, чтобы провести в Москве минимальное количество времени.
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