Президент «Наполи» предлагал УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что предлагал УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве.
«Переживаю из-за выездного матча в Москве на следующей неделе? Опасения есть. Я предлагал УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Можно было бы провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована», — цитирует Де Лаурентиса AreaNapoli.
Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы с красно-белыми.
Матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Арена». Начало — в 18.30 (мск).
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