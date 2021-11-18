Чиро Иммобиле не поможет «Лацио» в матче против «Локомотива»
Иммобиле пропустит матч «Лацио» против «Локомотива» в Лиге Европы
08:52
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива», сообщает Calciomercato.
По данным источника, футболист восстанавливается после травмы, полученной в расположении сборной Италии.
В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.
Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Начало — в 20.45 (мск).
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