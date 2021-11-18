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Чиро Иммобиле не поможет «Лацио» в матче против «Локомотива»

Иммобиле пропустит матч «Лацио» против «Локомотива» в Лиге Европы
08:52
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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива», сообщает Calciomercato.

По данным источника, футболист восстанавливается после травмы, полученной в расположении сборной Италии.

В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 2 результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября в Москве. Начало — в 20.45 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»