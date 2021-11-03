Мозес рассказал о стратегии «Спартака» в матче с «Лестером» в Лиге Европы
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лестером» в Лиге Европы.
— На какой результат «Спартак» рассчитывает завтра, учитывая прошлую игру в «Москве»? Будет ли команда стараться отомстить за домашнее поражение?
— Конечно, матч будет нелегким. Мы понимаем, каков «Лестер». В прошлом матче мы вели 2:0, но проиграли. Теперь будем использовать другую стратегию, уделим внимание командным действиям.
— «Спартак» проиграл 1:7 «Зениту», который неконкурентоспособен в Европе. Но тот же «Спартак» в гостях выиграл у «Наполи» 3:2. Это говорит о низком уровне российского футбола, или в чем причина таких перепадов?
— В футболе случается всякое. «Зенит»... Не хочу вспоминать — еще раз извиняюсь перед нашими фанатами. Завтра другая игра — и мы с нетерпением ждем ее.
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября в 23.00 по московскому времени.
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