Едвай верит, что «Локомотив» может победить «Галатасарай» в Лиге Европы
Защитник «Локомотива» Тин Едвай поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Галатасараем» в Лиге Европы.
«Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше. Надеюсь, что завтра мы добьемся поставленной цели.
Разумеется, мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат завтрашнего матча. Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя», — приводит слова Едвая пресс-служба клуба.
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.
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