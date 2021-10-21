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Мозес — о матче с «Лестером»: «Мы должны были выиграть. Я очень расстроен и зол»

Мозес считает, что «Спартак» должен был выиграть у «Лестера»
13:24
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Было заранее ясно, что «Спартаку» будет непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Все было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против соперников уровня «Лестера», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака». — Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до последней минуты. Иначе соперник накажет нас за просчеты. Это Лига Европы, а не чемпионат России. Мы должны были выиграть. Я очень расстроен и зол».

После 3 туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал 3 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы C. «Лестер» с 4 очками занимает вторую позицию. Возглавляет группу «Легия», набрав 6 очков. На последней строчке — «Наполи» (1 очко).

4 ноября «Спартак» сыграет с «Лестером» в Англии.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24551653/

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»