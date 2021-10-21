«Галатасарай» анонсировал игру с «Локомотивом» в стиле сериала «Игра в кальмара»

«Галатасарай» анонсировал матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Локомотивом» в стиле корейского сериала «Игра в кальмара».

«Говорит ведущий. Предыдущий чемпион, игрок №1905 вернулся. Игра отменяется», — говорится в сообщении.

На логотип «Галатасарая» нанесен год основания клуба — 1905.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет сегодня, 21 октября, на «РЖД Арене» и начнется в 22.00 (мск).

Сериал «Игра в кальмара» пользуется огромной популярностью. Многие футбольные клубы используют его в качестве анонсов или шуток в социальных сетях. Так же сделал «Локомотив».

За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров.