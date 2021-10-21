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«Галатасарай» анонсировал игру с «Локомотивом» в стиле сериала «Игра в кальмара»

11:58
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«Галатасарай» анонсировал матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Локомотивом» в стиле корейского сериала «Игра в кальмара».

«Говорит ведущий. Предыдущий чемпион, игрок №1905 вернулся. Игра отменяется», — говорится в сообщении.

На логотип «Галатасарая» нанесен год основания клуба — 1905.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет сегодня, 21 октября, на «РЖД Арене» и начнется в 22.00 (мск).

Сериал «Игра в кальмара» пользуется огромной популярностью. Многие футбольные клубы используют его в качестве анонсов или шуток в социальных сетях. Так же сделал «Локомотив».

За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров.

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»