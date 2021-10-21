«Локомотив» — «Галатасарай»: смотреть онлайн трансляцию матча
21:00
В четверг, 21 октября, «Локомотив» сыграет на «РЖД Арене» с турецким «Галатасараем». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы и стартует в 22.00.
В предыдущих двух турах «Локомотив» набрал 3 очка: российский клуб в меньшинстве отобрал очки у французского «Марселя» (1:1) и уступил «Лацио» (0:2). «Галатасарай» лидирует в группе Е с четырьмя очками в активе. Турецкий клуб победил «Лацио» благодаря автоголу Томаса Стракоши и провел нулевую ничью с «Марселем».
Следить за матчем «Локомотив» — «Галатасарай» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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