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«Локомотив» — «Галатасарай»: смотреть онлайн трансляцию матча

21:00
Игроки ФК «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 21 октября, «Локомотив» сыграет на «РЖД Арене» с турецким «Галатасараем». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы и стартует в 22.00.

В предыдущих двух турах «Локомотив» набрал 3 очка: российский клуб в меньшинстве отобрал очки у французского «Марселя» (1:1) и уступил «Лацио» (0:2). «Галатасарай» лидирует в группе Е с четырьмя очками в активе. Турецкий клуб победил «Лацио» благодаря автоголу Томаса Стракоши и провел нулевую ничью с «Марселем».

Следить за матчем «Локомотив» — «Галатасарай» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Матч ТВ.

Локомотив — Галатасарай

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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