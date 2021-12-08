Актер Баринов считает, что «Локо» еще долго не будет играть в еврокубках: «Делают из клуба немецкую свиноферму»

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го утра Лиги Европы против «Марселя».

«Последняя игра «Локомотива» в еврокубках? Я с вами согласен, последняя. «Локомотив» теперь еще не скоро будет играть в Европе. Сыграют и сыграют с «Марселем», гробят клуб люди, делают из него немецкую свиноферму. Полкоманды инвалиды, это не просто так», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Локомотив» сыграет с «Марселем» на выезде 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.