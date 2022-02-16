Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

— Сейчас в России очередная волна разговоров о лимите на иностранных футболистов. Можете объяснить, как регламент в ла лиге обязывает использовать испанских футболистов? Есть ли какие-то нормы?

— Да, в ла лиге ограничение — использовать 13 легионеров. Но думаю, что наши чемпионаты очень разные. Знаю, что у вас много бразильцев в составе, например. Но надо учитывать, что в Европейском союзе очень много футболистов из разных стран формируют составы команд. В целом я думаю, что никакие лимиты не влияют на команды.

— Первое впечатление о стадионе?

— Стадион потрясающий, прекрасный. «Зениту» удалось получить стадион, который можно поставить в пример любой команде. Раньше я играл в Петербурге с «Малагой» против «Зенита» на старом стадионе. Очень рад, что этот матч будем играть здесь, на новой арене, которая мне ранее не была знакома. Стадион, конечно, совсем не такой, как был раньше.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку клуба не более восьми иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что Минспорта и РФС согласовали изменения лимита на легионеров на следующий сезон чемпионата России.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится в четверг, 17 февраля, на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.