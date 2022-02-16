Мануэль Пеллегрини: У «Зенита» и «Бетиса» похожие взгляды на футбол»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

— Что ждете от соперника? У них были некоторые изменения в составе: кто-то ушел, кто-то пришел.

— Мы будем играть против хорошей команды, против значимой команды на российском уровне, которая привыкла выигрывать матчи. У них очень атакующий футбол. Им не повезло с группой в Лиге чемпионов. «Челси» и «Ювентус» — очень сложные команды, которые «Зенит» не смог пройти. Но эта команда старается забивать. Ждем отличный матч, для зрителей в том числе. Наша команда попытается действовать креативно, у наших команд немного похожие взгляды на игру — они атакующие. Думаю, это будет очень открытая игра.

— Можно ли сказать, что у Хоакина большие ожидания от завтрашнего матча? Готов ли он к игре на европейском уровне? А какую вы видите для него роль, учитывая его травмы и другие личные обстоятельства?

— Завтра определим, кто будет в стартовом составе. Хоакин — конечно же, часть команды, он в составе, значит, у него есть возможность выйти на поле. Уже доброе время он не играл в официальных матчах, но он хорошо тренировался. И мне кажется, он прекрасно понимает свою роль в команде. И у него достаточно желания выходить на поле, показывать свои лучшие качества.

— Карвальо — один из важных игроков для команды в последнее время. Вы знали, что Виллиам будет играть именно так? Показывать то, что вы от него ждете.

— Да. Не только я ждал от него многого. Вы видели, как он играл за португальскую сборную. Он играл на достаточно высоком уровне. Я не буду говорить, о том, что с ним происходило до того момента, пока я не пришел в команду. У него были и лучшие, и худшие отрезки. Но в целом, мне кажется, он сейчас играет достаточно стабильно. Он является частью команды и также очень важным игроком для нас, — сказал Пеллегрини.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.