Минспорт и РФС согласовали изменения лимита на легионеров на следующий сезон РПЛ

Как стало известно «СЭ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона, после одобрения исполкомом РФС.

Согласно ему, в заявке на сезон может не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8) и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Помимо этого будет введен «налог на легионеров», средства от выплаты которого через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Таким образом лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.