Тренер «Браги»: «Не сомневаемся в возможностях «Шерифа» — они уже обыграли «Реал» и «Шахтер»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шерифа».

Мы должны быть организованной командой с четкой целью выиграть игру, — цитирует специалиста «Молдавский футбол». — «Шериф» удивил в Лиге чемпионов, и мы должны быть осторожны. Мы готовились к игре, зная, что «Шериф» сложный соперник и заслуживает нашего уважения.

В каждом матче мы хотим добиться победы, и Лига Европы не исключение из правил. Каким бы ни был соперник, стремление к победе является нашей целью с тех пор, как я присоединился к клубу.

«Шериф уже обыграл «Реал» и «Шахтер», поэтому мы не можем сомневаться в его возможностях. И «Шериф», и «Брага» хотят пройти в следующий этап, и мы очень верим в нашу команду и в наших игроков».

Матч «Шериф» — «Брага» состоится 17 февраля. Начало в 20.45 по московскому времени.