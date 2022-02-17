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Сегодня, 23:10

Мануэль Пеллегрини: «Матч с «Зенитом» получился таким, каким мы и ожидали»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (3:2).

— Мы ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» опасен в атаке. В его составе есть бразильцы, которые умеют забивать. «Зенит» сыграл 3:3 с «Челси», и мы понимали, что нам нужно много работать в нападении. Мы вели 2:0, «Зенит» сравнял счет, но в таких случаях важно не чувствовать воздействия противника. Матч получился таким, каким мы и ожидали. Но еще рано думать, что мы вышли в следующий раунд.

— У вас не было Фекира и Каналеса. Это повлияло на игру?

— Мы все тренируемся каждый день. У нас нет запасных, все могут играть. Я доволен, что наша команда участвует в трех турнирах. У нас есть прекрасный состав. Команда находится в отличной физической форме. Даже если бы мы не победили, не стали бы списывать это на отсутствие каких-либо игроков.

— Замены повлияли на игру?

— Мы знали, что «Зенит» любит закрывать центр. Мы пытались это сделать справы и слева с помощью Тельо пытались оказывать давление. Не столько физический, сколько моральный износ мог повлиять. У нас не все получилось в защите, но не стоит недооценивать соперника — он забил три гола «Челси», а это лучшая команда мира и победитель Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 24 февраля.

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Мануэль Пеллегрини
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