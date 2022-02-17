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Сегодня, 23:07

Семин: «Сергеев сыграл шикарно, а Юри Альберто я на поле не увидел»

Семин оценил игру новичков «Зенита» в матче против «Бетиса» в Лиге Европы
Антон Иванов

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Это был замечательный матч, «Зенит» порадовал. Сине-бело-голубые отлично играли, за исключением первых двадцати минут. Питерцы плохо вошли в игру, слишком много позволяли испанцам. Но молодцы, смогли переломить ход встречи, вернулись в матч, сократили разницу. После провального старта матча «Зенит» правильно заиграл против «Бетиса»: смело, агрессивно, в прессинг. Может ли «Зенит» претендовать на победу в Испании? Если они будут играть так же, как в первые двадцать минут сегодня — шансов не будет совсем. Нам нужно помнить о том, что это всего лишь первый официальный матч «Зенита» после зимней паузы. Они довольно качественно подготовились к этому матчу. Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле сегодня я не увидел», — сказал Семин «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88 ) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46 ) Ракицкий (Мостовой, 46 ) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65 ) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73 )
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7, Барриос 90  -  Тельо 75
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

Иван Сергеев
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Юри Алберто
Юрий Семин
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