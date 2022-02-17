Семин: «Сергеев сыграл шикарно, а Юри Альберто я на поле не увидел»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Это был замечательный матч, «Зенит» порадовал. Сине-бело-голубые отлично играли, за исключением первых двадцати минут. Питерцы плохо вошли в игру, слишком много позволяли испанцам. Но молодцы, смогли переломить ход встречи, вернулись в матч, сократили разницу. После провального старта матча «Зенит» правильно заиграл против «Бетиса»: смело, агрессивно, в прессинг. Может ли «Зенит» претендовать на победу в Испании? Если они будут играть так же, как в первые двадцать минут сегодня — шансов не будет совсем. Нам нужно помнить о том, что это всего лишь первый официальный матч «Зенита» после зимней паузы. Они довольно качественно подготовились к этому матчу. Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле сегодня я не увидел», — сказал Семин «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.