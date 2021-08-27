Маклаков считает, что «Спартак» не умеет играть без зрителей

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил шансы красно-белых в групповом раунде Лиги Европы.

«Есть ли шансы у нас зрителей выдержать эти игры? Шансы есть только у зрителей, потому что команда без нас, к сожалению, не умеет играть. Если Роспотребнадзор, удивительный орган нашей страны, разрешит заполнять стадионы, то все будет хорошо. Как мы можем говорить, какое место займет любимая команда, если мы не увидим, как она играет в Европе. Мы увидим совершенно другую команду, значит будет совершенно другой результат», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Соперниками «Спартака» на групповом турнире Лиги Европы стали: «Наполи», «Лестер» и «Легия». Изучить составы всех групп можно по этой ссылке.