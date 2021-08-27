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Гамула: «У «Локомотива» в группе ЛЕ больше шансов кого-то обыграть, чем у «Спартака»

16:00
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для «Локомотива».

«Локомотиву» попалась очень серьезная группа, но команда сейчас играет неплохо, смотрятся хорошо. Думаю, «Локомотив» постарается дать борьбу и попробует попасть в двойку, чтобы пройти дальше. На сегодняшней день у «Локомотива» в группе больше шансов кого-то обыграть, чем у «Спартака» или наоборот. Мы не можем заранее знать результатов. Время покажет. «Локомотиву» надо не растерять форму, а «Спартаку» ее набрать", — сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Также соперников узнал московский «Спартак».

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»