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«Локомотив» сообщил о требованиях по допуску болельщиков на матч с «Марселем»

20:11
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На официальном сайте «Локомотива» опубликована информация о том, что нужно болельщикам, чтобы попасть на матч Лиги Европы с «Марселем». Ранее стало известно, что «Локо» сможет заполнить до 30 процентов вместимости стадиона.

Сообщается, что «Локо» открыл продажу для обладателей клубных карт при условии наличия QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Для прохода на арену по QR-коду при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. ПЦР-тест не дает права прохода на арену. Несовершеннолетние проходят со взрослыми, имеющими QR-код. В одни руки можно получить не более двух билетов.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24797

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Евгений Петров все материалы автора

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