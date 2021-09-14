«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил, сколько болельщиков смогут посетить матч Лиги Европы с «Марселем». На трибуны будут допущены зрители в количестве не более 30 процентов от общей вместимости стадиона.

«Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» с просьбой увеличить количество зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Олимпик», который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30 процентов от расчетной вместимости трибун, — говорится в сообщении. — О механике продажи билетов на матч и о требованиях к допуску на стадион мы сообщим дополнительно».

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени. Домашний стадион «Локо» «РЖД Арена» вмещает 27 320 человек (30 процентов — 8196).