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«С удовольствием смотрел эту игру». Колосков — о поражении «Локомотива» от «Галатасарая»

Вячеслав Колосков высказался о поражении «Локомотива» от «Галатасарая»
12:22
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Галатасарай&quot; - 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Локомотив&amp;quot; - &amp;quot;Галатасарай&amp;quot; - 0:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Игра мне понравилась, с удовольствием ее смотрел. Хорошее движение и взаимопонимание футболистов, был мужской футбол, с хорошим качеством. Отмечу хорошую игру Гильерме. Но, как и в любой игре, кто-то должен победить, к сожалению для болельщиков «Локомотива», победил «Галатасарай». Естественно, если ты в ворота не попадаешь, значит, и голов быть не может. Разница этих команд в качестве подготовки футболистов, у «Галатасарая» она превосходит качества «Локомотива». Леонченко говорит, что есть стратегия у клуба. Как мы знаем, стратегия реализуется не за два месяца. Всё руководство, возглавляя клуб, явно не хочет сделать ему плохо», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с одним очком в активе.

Локомотив — Галатасарай

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