Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Игра мне понравилась, с удовольствием ее смотрел. Хорошее движение и взаимопонимание футболистов, был мужской футбол, с хорошим качеством. Отмечу хорошую игру Гильерме. Но, как и в любой игре, кто-то должен победить, к сожалению для болельщиков «Локомотива», победил «Галатасарай». Естественно, если ты в ворота не попадаешь, значит, и голов быть не может. Разница этих команд в качестве подготовки футболистов, у «Галатасарая» она превосходит качества «Локомотива». Леонченко говорит, что есть стратегия у клуба. Как мы знаем, стратегия реализуется не за два месяца. Всё руководство, возглавляя клуб, явно не хочет сделать ему плохо», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с одним очком в активе.