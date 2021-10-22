Виктор Мозес вошел в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии WhoScored
12:29
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес попал в символическую сборную 3-го тура групповой стадии Лиги Европы по версии портала WhoScored.
Отметим, что у нигерийца худшая оценка среди всех 11 футболистов символической сборной — 7,7 балла. Лучшая оценка — 10.0 — у форварда «Лестера» Пэтсона Даки, который сделал покер в матче со «Спартаком» (3:4). Помимо Даки, в символическую команду попал еще один представитель «Лестера», полузащитник Джеймс Мэддисон (8,5).
?? Europa League Team of the Week #UEL pic.twitter.com/kmf2Q8NoeY— WhoScored.com (@WhoScored) October 22, 2021
В матче с «Лестером» Мозес стал автором двух результативных передач. Полузащитник поучаствовал в голах Александра Соболева и Джордана Ларссона.
«Спартак» занимает последнее, 4-е место в группе C с 3 очками в 3 матчах.
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