Кучаев рассказал о травме Фернандеса

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после поражения от «Фейеноорда» в Лиге Европы (1:3) объяснил, почему заменили защитника Мариу Фернандеса. Игрок сборной России на 31-й минуте покинул поле.

— Информация по Мариу пока нет, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ». — Он почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра, поэтому решили перестраховаться. В Москве сделает обследование, и там станет ясно.