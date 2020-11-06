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Кучаев рассказал о травме Фернандеса

01:15
Константин Кучаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Константин Кучаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после поражения от «Фейеноорда» в Лиге Европы (1:3) объяснил, почему заменили защитника Мариу Фернандеса. Игрок сборной России на 31-й минуте покинул поле.

— Информация по Мариу пока нет, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ». — Он почувствовал боль в мышце задней поверхности бедра, поэтому решили перестраховаться. В Москве сделает обследование, и там станет ясно.

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