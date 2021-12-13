Координатор «Бетиса» — о матче с «Зенитом»: «У нас проблем с холодом не будет»
Координатор первой команды «Бетиса» Алексис Трухильо поделился мнением жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы, в результате которой испанский клуб сыграет против «Зенита».
«Эта команда играла в Лиге чемпионов, где у нее была очень сильная группа. Мы сыграем с ней после зимнего перерыва, поэтому у соперника может быть нехватка игрового ритма. На своем поле они очень сильны и хорошо подготовлены, но у нас проблем с холодом не будет.
В целом в «Зените» собраны хорошие игроки, такие как Клаудиньо, Малком, Венделл и Барриос. Они играют в хороший футбол», — цитирует Трухильо Diario de Sevilla.
Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
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