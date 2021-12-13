Погребняк: «Зенит» по аналогии с 2008 годом может выиграть Лигу Европы, победив «Бетис»
Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о предстоящем матче команды против «Бетиса» в 1/16 Лиги Европы.
«Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? — приводит слова Погребняка ТАСС. — Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать? «Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50».
Первый стыковой матч ЛЕ между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.
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