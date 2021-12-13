Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что не следил за жеребьевкой плей-офф еврокубков.

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— Непростой график. Вам хватает времени на восстановление? Вы чувствуете, что завершаете не на последнем дыхании?

— Если смотреть свое физическое состояние, я чувствую себя хорошо, уже привык к такому графику. Мне такой график нравится больше, чем играть раз в неделю. Поэтому на усталость я точно не жалуюсь. Наоборот, хочется больше играть, хочется играть и за сборную, и за клуб, и в Лиге Европы, тем более, что мы прошли дальше. Поэтому лучше так.

— Смотрели сегодня жеребьевку еврокубков?

— Не смотрел, потому что там были какие-то неполадки, говорят.

— Были неполадки в жеребьевке Лиги чемпионов.

— Там началось, потом у нас было свое занятие, установка, выезд. Было не до этого.

— Предпочтений у вас не было никаких по соперникам?

— На сегодняшний день не смотрел, не анализировал. Даже не знаю, кто с кем попался. Завтра уже посмотрю.

Напомним, что красно-белые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.