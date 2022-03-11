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Сегодня, 03:32

Клеман объяснил, почему «Монако» проиграл «Браге»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Браги» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Всегда трудно начинать встречу, когда соперник забивает в первой же атаке, ведь это придает ему много сил. Мои игроки стали нервничать. Нам не удалось продемонстрировать на поле то, что мы отрабатывали на тренировке, это касается как игры с мячом, так и без него, в том числе в начале встречи. Поэтому мы испытали больше проблем в этом матче с «Брагой». По прошествии 20 минут мы вернули себе контроль, но, к сожалению, оба наших гола были отменены.

10&nbsp;марта. Барселона. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Барселону» остановил бывший помощник Гвардиолы, Чалов не забил «Марселю», Миранчук и Головин в роли джокеров

У нас было четыре или пять выходов один на один с вратарем, так что, на мой взгляд, сегодня вечером нам не хватило результативности. Есть игры, в которых мы много забиваем, а есть те, в которых нам приходится сложнее. При счете 1-0 мы не должны были пропускать второй, потому что наша команда доминировала весь второй тайм, не позволяя сопернику угрожать нашим воротам. В конечном счете, мы потерпели обидное поражение, если учесть то, сколько моментов создали мои игроки", — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Ответная игра состоится в Монако через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Монако
Голы
Руис, 3 (1:0), Витор Оливейра, 89 (2:0)
Брага
Матеус Коуту (Оливейра, 65) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати Орта (Каштру, 75) Руис (Витор Оливейра, 65) Орта Медейруш (Моура, 67) Гомиш (Мигел Фале, 80)
Монако
Нюбель Вандерсон Дисаси Кайю Энрике Матсима (Бадиашиле, 46) Тшуамени Жан Лукас Матазо (Головин, 58) Мартинш Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд (Диоп, 83)
Предупреждения
Карму 53’  -  Вандерсон 14’
Судьи
Цвайер (Германия)

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/
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ФК Монако
Филипп Клеман
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