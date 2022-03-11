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Сегодня, 03:43

Вратарь «Галатасарая» поблагодарил болельщиков «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Галатасарая» Иньяки Пенья прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы были единой командой. Сегодня нашей целью было сохранить шансы перед ответной встречей. Посмотрим, как все будет в Стамбуле. Болельщики «Барселоны» аплодировали мне перед игрой, и это были прекрасные ощущения. Хочется их поблагодарить», — цитирует пресс-служба УЕФА Пенью.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:0
Галатасарай
Барселона
тер Штеген Дест Араухо (Пике, 46) Жорди Альба Гарсия Педри де Йонг Гонсалес (Бускетс, 46) Депай (Обамеянг, 61) Траоре (де Йонг, 80) Торрес (Дембеле, 46)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Фегули (Чикылдэу, 79) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 90+2) Бабел (Эмре Кылынч, 69) Мостафа Мохамед (Гомис, 68)
Предупреждения
Депай 35’, Жорди Альба 89’  -  Беркан Кутлу 31’, Тайлан Антальялы 77’
Судьи
Бастьен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033399--barcelona-vs-galatasaray/
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