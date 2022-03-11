Вратарь «Галатасарая» поблагодарил болельщиков «Барселоны»

Вратарь «Галатасарая» Иньяки Пенья прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы были единой командой. Сегодня нашей целью было сохранить шансы перед ответной встречей. Посмотрим, как все будет в Стамбуле. Болельщики «Барселоны» аплодировали мне перед игрой, и это были прекрасные ощущения. Хочется их поблагодарить», — цитирует пресс-служба УЕФА Пенью.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.