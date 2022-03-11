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Сегодня, 03:17

Эрик Гарсия: «Понимали, что «Барселоне» будет трудно сразу решить исход противостояния с «Галатасараем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы извлекут урок из этого результат.

«Ясно, что сегодня мы собирались побеждать. Пусть соперник сейчас и не в лучшей форме, но мы не сомневались в том, что «Гала» — весьма конкурентоспособная командаю. Мы понимали, что будет трудно сразу решить исход двухматчевого противостояния. Извлечем из этого урок и отправимся в Стамбул с намерением пройти дальше.

В первом тайме мы позволяли себе упускать контроль над мячом, а второй оказался похож на наш домашний матч с «Наполи». Нам попросту не хватило того завершающего удара, которые нам здорово удавались в предыдущих играх", — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:0
Галатасарай
Барселона
тер Штеген Дест Араухо (Пике, 46) Жорди Альба Гарсия Педри де Йонг Гонсалес (Бускетс, 46) Депай (Обамеянг, 61) Траоре (де Йонг, 80) Торрес (Дембеле, 46)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Фегули (Чикылдэу, 79) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 90+2) Бабел (Эмре Кылынч, 69) Мостафа Мохамед (Гомис, 68)
Предупреждения
Депай 35’, Жорди Альба 89’  -  Беркан Кутлу 31’, Тайлан Антальялы 77’
Судьи
Бастьен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033399--barcelona-vs-galatasaray/
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