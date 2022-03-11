Эрик Гарсия: «Понимали, что «Барселоне» будет трудно сразу решить исход противостояния с «Галатасараем»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы извлекут урок из этого результат.

«Ясно, что сегодня мы собирались побеждать. Пусть соперник сейчас и не в лучшей форме, но мы не сомневались в том, что «Гала» — весьма конкурентоспособная командаю. Мы понимали, что будет трудно сразу решить исход двухматчевого противостояния. Извлечем из этого урок и отправимся в Стамбул с намерением пройти дальше.

В первом тайме мы позволяли себе упускать контроль над мячом, а второй оказался похож на наш домашний матч с «Наполи». Нам попросту не хватило того завершающего удара, которые нам здорово удавались в предыдущих играх", — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.