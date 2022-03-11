«Барселону» остановил бывший помощник Гвардиолы, Чалов не забил «Марселю», Миранчук и Головин в роли джокеров

Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и бонус из Лиги конференций.

Сенсация дня

Когда-то Доменек Торрент помогал Хосепу Гвардиоле в «Барселоне В» и в главной команде сине-гранатовых. Теперь он вернулся на «Камп Ноу» с «Галатасараем», недавно сменив в переживающем непростые времена турецком суперклубе легендарного Фатиха Терима. Еще одним возвращением домой стало появление в воротах гостей арендованного у «Барсы» Иньяки Пеньи, который категорически не хотел пропускать от бывших одноклубников.

Запомнилось, как голкипер справился со штрафным в исполнении Депая. Все-таки не зря «Галатасарай» является единственной из 96 команд, которая с начала группового этапа еврокубков не пропустила в первых таймах ни одного гола. А в четверг турки могли и забить, и только подставленная нога Эрика Гарсии спасла «Барсу» после эффектного соло Актюркоглу.

Гости в принципе огрызались редко, да метко. Вернувшийся в январе «Галатасарай» в ранге победителя Азиатской Лиги чемпионов Гомис даже забил, но «Барсу» спас микроскопический офсайд. В основном же туркам пришлось защищаться, и с этой задачей занимающая в национальном чемпионате удивительно низкое для себя 12-е место команда справилась. В еврокубках у «львов» словно другая команда, которая выдала лучшую в этом веке серию из семи матчей без поражений. А Хави, не сумев выиграть после яркой серии, нужно что-то придумать к ответной встрече в Стамбуле.

Волевая «Аталанта»

Один из самых интересных матчей вечера полностью оправдал ожидания, а команды уже к середине тайма совместными усилиями забили трижды. При этом «Аталанта», как и в предыдущем раунде против «Олимпиакоса», перевернула игру, пропустив первой. Счет на табло изменился благодаря усилиям Малиновского и Муриэля, которые за счет классных взаимодействий организовали два гола за три минуты. Особенно впечатлила эффектная двухходовка, поставившая оборону «Байера» в тупик при счете 0:1.

А едва начался второй тайм, герои вечера организовали третье взятие ворот Градецки. Впрочем, хорошая игра украинца и колумбийца ничего не гарантирует перед ответным матчем. Один из лучших игроков «Байера» Диаби сократил отставание до минимума, после чего счет уже не менялся. Не помогли и замены, после которых на 78-й минуте у хозяев появился Миранчук, а у гостей — получивший чуть больше пяти минут экс-зенитовец Азмун.

Не день «Монако»

«Монако» пропустил быстрый гол в довольно простой ситуации. Защитники вроде бы вынесли мяч после «стандарта» в центральную зону, однако подбор остался за «Брагой», и открывшийся на грани офсайда Руис не оставил шансов Нюбелю. У монегасков же в первом тайме отменили гол после вмешательства ВАР, в начале второго тайма выход один на один не использовал Желсон Мартинш.

Что касается Александра Головина, то он на 58-й минуте поменял опорного полузащитника Матазо. Чем-то особенным российский полузащитник не запомнился, и даже стандартные положение чаще исполняли другие футболисты. Но самым неприятным для Филиппа Клемана стало то, что в концовке гости пропустили второй мяч и усложнили себе задачу перед ответной игрой.

Влашич не забил

Нулевая ничья по итогам первого тайма — самый удивительный результат игрового дня. «Севилья» не смогла забить при девяти попаданиях в створ ворот, а «Вест Хэм» порой мазал в ситуациях, когда мячу просто некуда было деваться. Например, великолепный момент был у бывшего полузащитника ЦСКА Влашича, однако хорват не смог перехитрить Буну. Всего он отыграл 67 минут.

В итоге оказавшегося победным гола пришлось ждать целый час, а успех испанцами принесли классная подача Акуньи и удар Мунира в противоход вратарю. Еще одним героем «Севильи», которая не проигрывает английским клубам во втором по статусу еврокубке на протяжении семи матчей, стал Хесус Навас. Ветеран андалусийцев в невероятном подкате заблокировал удар с нескольких метров и отстоял победу для команду Хулена Лопетеги.

Лига конференций: у «Базеля» есть шанс на четвертьфинал

В отличие от Миранчука и Головина наш третий представитель в еврокубках — Федор Чалов — попал в стартовый состав «Базеля». И для начала российский форвард стал одним из виновников пропущенного швейцарцами гола. Во-первых, Чалов после «стандарта» и неудачной срезки к собственным воротам заставил голкипера вытягивать мяч из-под перекладины. Во-вторых, на пару с одноклубником они помешали друг другу разрядить обстановку, а еще один защитник гостей в прыжке попал ногой в плечо Гендузи.

Милик забил пенальти «паненкой», после чего гостям нужно было отыгрываться, и это едва не случились при активном участии Чалова. Его попытка эффектно пробить пяткой дезориентировала марсельскую оборону, мяч полетел в район дальней штанги, и там Ндойе ухитрился не попасть в практически беззащитный угол. Отыгравший 70 минут Чалов отметился еще в нескольких атаках, один раз опасно подрезав мяч головой, но, в отличие от оформившего дубль Милика, забить ему не удалось.

Поляк сейчас в отличной форме, и, отличившись в пятой еврокубковой игре подряд, выдал лучшую серию для игроков «Марселя» со времен Жана-Пьера Папена. Тем не менее, уже после замены Чалова «Базель» сделал все, чтобы сохранить интригу к ответному матчу. Эспозито сумел размочить счет, а потом — после скидки одноклубника в сторону собственных ворот — Манданда невероятным образом выгреб мяч с линии ворот.