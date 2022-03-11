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«Барселону» остановил бывший помощник Гвардиолы, Чалов не забил «Марселю», Миранчук и Головин в роли джокеров

«Барселону» остановил бывший помощник Гвардиолы, Чалов не забил «Марселю»
Андрей Кузичев
Корреспондент
10 марта. Барселона. Барселона — Галатасарай — 0:0.
Фото Reuters
Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и бонус из Лиги конференций.

Сенсация дня

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:0
Галатасарай
Барселона
тер Штеген Дест Араухо (Пике, 46) Жорди Альба Гарсия Педри де Йонг Гонсалес (Бускетс, 46) Депай (Обамеянг, 61) Траоре (де Йонг, 80) Торрес (Дембеле, 46)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Фегули (Чикылдэу, 79) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 90+2) Бабел (Эмре Кылынч, 69) Мостафа Мохамед (Гомис, 68)
Предупреждения
Депай 35’, Жорди Альба 89’  -  Беркан Кутлу 31’, Тайлан Антальялы 77’
Судьи
Бастьен (Франция)

Когда-то Доменек Торрент помогал Хосепу Гвардиоле в «Барселоне В» и в главной команде сине-гранатовых. Теперь он вернулся на «Камп Ноу» с «Галатасараем», недавно сменив в переживающем непростые времена турецком суперклубе легендарного Фатиха Терима. Еще одним возвращением домой стало появление в воротах гостей арендованного у «Барсы» Иньяки Пеньи, который категорически не хотел пропускать от бывших одноклубников.

Запомнилось, как голкипер справился со штрафным в исполнении Депая. Все-таки не зря «Галатасарай» является единственной из 96 команд, которая с начала группового этапа еврокубков не пропустила в первых таймах ни одного гола. А в четверг турки могли и забить, и только подставленная нога Эрика Гарсии спасла «Барсу» после эффектного соло Актюркоглу.

Публикация от Galatasaray (@galatasaray)

Гости в принципе огрызались редко, да метко. Вернувшийся в январе «Галатасарай» в ранге победителя Азиатской Лиги чемпионов Гомис даже забил, но «Барсу» спас микроскопический офсайд. В основном же туркам пришлось защищаться, и с этой задачей занимающая в национальном чемпионате удивительно низкое для себя 12-е место команда справилась. В еврокубках у «львов» словно другая команда, которая выдала лучшую в этом веке серию из семи матчей без поражений. А Хави, не сумев выиграть после яркой серии, нужно что-то придумать к ответной встрече в Стамбуле.

Волевая «Аталанта»

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Байер
Голы
Арангис, 11 (0:1), Малиновский, 23 (1:1), Муриэль, 25 (2:1), Муриэль, 49 (3:1), Диаби, 63 (3:2)
Аталанта
Муссо Толой Джимсити (Паломино, 69) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 78) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 69) Муриэль (Миранчук, 78)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 80) Арангис Паласиос Вирц (Азмун, 85) Аларио (Коссуну, 62) Диаби Адли (Паулинью, 80)
Предупреждения
Толой 63’  -  Баккер 73’, Вирц 78’
Судьи
Йованович (Сербия)

Один из самых интересных матчей вечера полностью оправдал ожидания, а команды уже к середине тайма совместными усилиями забили трижды. При этом «Аталанта», как и в предыдущем раунде против «Олимпиакоса», перевернула игру, пропустив первой. Счет на табло изменился благодаря усилиям Малиновского и Муриэля, которые за счет классных взаимодействий организовали два гола за три минуты. Особенно впечатлила эффектная двухходовка, поставившая оборону «Байера» в тупик при счете 0:1.

А едва начался второй тайм, герои вечера организовали третье взятие ворот Градецки. Впрочем, хорошая игра украинца и колумбийца ничего не гарантирует перед ответным матчем. Один из лучших игроков «Байера» Диаби сократил отставание до минимума, после чего счет уже не менялся. Не помогли и замены, после которых на 78-й минуте у хозяев появился Миранчук, а у гостей — получивший чуть больше пяти минут экс-зенитовец Азмун.

Не день «Монако»

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Монако
Голы
Руис, 3 (1:0), Витор Оливейра, 89 (2:0)
Брага
Матеус Коуту (Оливейра, 65) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати Орта (Каштру, 75) Руис (Витор Оливейра, 65) Орта Медейруш (Моура, 67) Гомиш (Мигел Фале, 80)
Монако
Нюбель Вандерсон Дисаси Кайю Энрике Матсима (Бадиашиле, 46) Тшуамени Жан Лукас Матазо (Головин, 58) Мартинш Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд (Диоп, 83)
Предупреждения
Карму 53’  -  Вандерсон 14’
Судьи
Цвайер (Германия)

«Монако» пропустил быстрый гол в довольно простой ситуации. Защитники вроде бы вынесли мяч после «стандарта» в центральную зону, однако подбор остался за «Брагой», и открывшийся на грани офсайда Руис не оставил шансов Нюбелю. У монегасков же в первом тайме отменили гол после вмешательства ВАР, в начале второго тайма выход один на один не использовал Желсон Мартинш.

Что касается Александра Головина, то он на 58-й минуте поменял опорного полузащитника Матазо. Чем-то особенным российский полузащитник не запомнился, и даже стандартные положение чаще исполняли другие футболисты. Но самым неприятным для Филиппа Клемана стало то, что в концовке гости пропустили второй мяч и усложнили себе задачу перед ответной игрой.

Влашич не забил

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 20:45. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Эль-Хаддади, 60 (1:0)
Севилья
Буну Хесус Навас Акунья Кунде Гудель Хоан Хордан Корона (Аугустинссон, 88) Оливер Торрес Окампос Эль-Хаддади (Марсьяль, 75) Мир Эн-Несири
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Масуаку, 90+3) Лансини (Нобл, 83) Влашич (Бенрама, 67) Соучек Райс Антонио
Предупреждения
Окампос 90’  -  Зума 59’, Лансини 76’, Райс 90’
Судьи
Шерер (Швейцария)

Нулевая ничья по итогам первого тайма — самый удивительный результат игрового дня. «Севилья» не смогла забить при девяти попаданиях в створ ворот, а «Вест Хэм» порой мазал в ситуациях, когда мячу просто некуда было деваться. Например, великолепный момент был у бывшего полузащитника ЦСКА Влашича, однако хорват не смог перехитрить Буну. Всего он отыграл 67 минут.

В итоге оказавшегося победным гола пришлось ждать целый час, а успех испанцами принесли классная подача Акуньи и удар Мунира в противоход вратарю. Еще одним героем «Севильи», которая не проигрывает английским клубам во втором по статусу еврокубке на протяжении семи матчей, стал Хесус Навас. Ветеран андалусийцев в невероятном подкате заблокировал удар с нескольких метров и отстоял победу для команду Хулена Лопетеги.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
3:0
Црвена Звезда
Голы
Таверньер, 11 (1:0), Морелос, 15 (2:0), Балогун, 51 (3:0)
Нереализованный пенальти
Катаи 24
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Балогун Ландстрем Джэк (Сэндс, 75) Арибо (Сакала, 75) Камара Кент Морелос
Црвена Звезда
Борьян Драгович Родич Пиччини (Гаич, 72) Эракович Иванич Канга Саного Катаи (Мотика, 85) Срнич (Павков, 61) Омойджуанфо (Бен Набуан, 61)
Предупреждения
Джэк 23’, Арибо 30’  -  Саного 25’, Родич 61’, Эракович 81’, Бен Набуан 90+3’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)
Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
0:1
Лион
Голы
Лукас Пакета, 59 (0:1)
Порту
Кошта Пепе (Рубен Семеду, 46) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Виейра, 80) Урибе Витинья Отавиу (Шику Консейсау, 88) Тареми (Галену, 80) Пепе Эванилсон (Мартинес, 72)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 82) Лукас Пакета Февр (Ауар, 80) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле
Предупреждения
Отавиу 74’, Шику Консейсау 90+6’  -  Дюбуа 63’
Судьи
Мартинес (Испания)
Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:2
Айнтрахт Ф
Голы
Костич, 14 (0:1), Фекир, 30 (1:1), Камада, 32 (1:2)
Нереализованный пенальти
Борре 52
Бетис
Браво Пеццела Сабали Гонсалес Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Миранда, 61) Родригес Хуанми (Хоакин, 61) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 77) Руибаль (Тельо, 77)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Соу Костич Камада (Ленц, 78) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ламмерс, 86) Кнауфф
Предупреждения
Фекир 23’  -  Соу 25’, Хинтереггер 75’
Судьи
Гвида (Италия)

Лига конференций: у «Базеля» есть шанс на четвертьфинал

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Базель
Голы
Милик, 19 (1:0), Милик, 68 (2:0), Эспозито, 79 (2:1)
Марсель
Манданда Салиба Чалета-Цар Колашинац (Перес, 78) Камара Гендузи Жерсон Ронжье Милик Пайет (Харит, 79) Дженгиз Юндер
Базель
Линднер Каттербах Пельмар Тавареш Касами Фрай Джака (Бюргер, 71) Эспозито Миллар (Малес, 70) Ндой Чалов (Фернандеш, 70)
Предупреждения
Пайет 43’  -  Бюргер 81’, Малес 90+2’
Судьи
Пельто (Босния и Герцеговина)

В отличие от Миранчука и Головина наш третий представитель в еврокубках — Федор Чалов — попал в стартовый состав «Базеля». И для начала российский форвард стал одним из виновников пропущенного швейцарцами гола. Во-первых, Чалов после «стандарта» и неудачной срезки к собственным воротам заставил голкипера вытягивать мяч из-под перекладины. Во-вторых, на пару с одноклубником они помешали друг другу разрядить обстановку, а еще один защитник гостей в прыжке попал ногой в плечо Гендузи.

Милик забил пенальти «паненкой», после чего гостям нужно было отыгрываться, и это едва не случились при активном участии Чалова. Его попытка эффектно пробить пяткой дезориентировала марсельскую оборону, мяч полетел в район дальней штанги, и там Ндойе ухитрился не попасть в практически беззащитный угол. Отыгравший 70 минут Чалов отметился еще в нескольких атаках, один раз опасно подрезав мяч головой, но, в отличие от оформившего дубль Милика, забить ему не удалось.

Поляк сейчас в отличной форме, и, отличившись в пятой еврокубковой игре подряд, выдал лучшую серию для игроков «Марселя» со времен Жана-Пьера Папена. Тем не менее, уже после замены Чалова «Базель» сделал все, чтобы сохранить интригу к ответному матчу. Эспозито сумел размочить счет, а потом — после скидки одноклубника в сторону собственных ворот — Манданда невероятным образом выгреб мяч с линии ворот.

Футбол
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ФК Монако
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