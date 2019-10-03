Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» играло с «Лугано». Встреча закончилась безрезультативной ничьей — 0:0.
В другом матче группы «Мальме» и «Копенгаген» также сыграли вничью — 1:1.
Лига Европы
Группа B
«Лугано» (Швейцария) — «Динамо К» (Украина) — 0:0
«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо, Араторе (Дальмонте, 64), Вечеи, Ловрич (Куштодиу, 70), Саббатини, Герндт (Холендер, 78), Карлиньос Жуниор.
«Динамо К» (Украина): Бущан, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 84), Вербич (К.де Пена, 88), Цыганков, Родригеш (Беседин, 70).
Предупреждения: Яо, 23. Кадар, 35. Шабанов, 86.
Судья: Абед (Франция).
3 октября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».
«Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (0:1)
Голы: Нильсен, 45+5 — в свои ворота (0:1). Розенберг, 55 (1:1).
«Мальме»: Далин, Сафари, Р.Бенгтссон, Нильсен, Рикс (Ларссон, 46), Кристиансен (Траустасон, 58), Левицки, Баширу, Розенберг, Бергет, Антонссон (Молинс, 78).
«Копенгаген»: Юнссон, П.Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Бартолец, 85), Фишер (Хольсе, 70), Сотириу, Сантос (Дарами, 86).
Предупреждения: Сантос, 29. Зека, 31. Нильсен, 49. Розенберг, 58. Баширу, 63. Бьелланн, 76. Стаге, 87.
Судья: Айтекин (Германия).
3 октября. Мальме. Стадион «Сведбанк».
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