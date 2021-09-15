Камано: «Марсель» бьется на сто процентов. Они выгрызают очки»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о настрое на матч группового турнира Лиги Европы против «Марселя».

«Я играл с этой командой во Франции. У них произошли большие изменения. Я знаю, что в команде сейчас много новых игроков. Бросается в глаза, что «Марсель» бьется на сто процентов. Они выгрызают очки.

Я очень рад, что Бека-Бека пришел. Он очень веселый, добрый человек, который открыт к общению. Он очень много хорошего показывает на поле. Конечно, я рад, что у меня есть друг, который разговаривает на французском», — сказал Камано.

«Локомотив» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы с «Марселем» 16 сентября на домашнем стадионе российского клуба в Черкизово. Начало — в 19.45 мск.