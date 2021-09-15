Стало известно, сколько «Легия» заплатила за размещение рекламы в Москве перед игрой со «Спартаком»

Эксперты оценили затраты «Легии» на размещение рекламных баннеров на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

По информации «РБ Бизнес», размещение рекламы на медиафасадах двух торговых центров столицы обошлось польскому клубу более чем в 2,5 миллиона рублей.

«Легия» изобразила футболистов с надписью «Москва, мы вернулись». В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл клубу из Варшавы со счетом 2:3.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.