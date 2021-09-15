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Стало известно, сколько «Легия» заплатила за размещение рекламы в Москве перед игрой со «Спартаком»

15:15
Рекламный баннер «Легии». Фото Twitter
Рекламный баннер «Легии». Фото Twitter
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Эксперты оценили затраты «Легии» на размещение рекламных баннеров на зданиях Москвы перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

По информации «РБ Бизнес», размещение рекламы на медиафасадах двух торговых центров столицы обошлось польскому клубу более чем в 2,5 миллиона рублей.

«Легия» изобразила футболистов с надписью «Москва, мы вернулись». В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл клубу из Варшавы со счетом 2:3.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/rbsportrb/988

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Александр Кравченко все материалы автора

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