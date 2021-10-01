Игнатов рассказал, как удалось забить «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы рассказал, какие указания давал ему тренер. Также он объяснил, как ему удалось забить на 80-й минуте.

«Тренер сказал мне, чтобы я играл между полузащитой и атакой. Связывал эти две зоны. Собственно, у меня всегда был второй темп, была задача поджимать. Поджал и забил», — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».