Игнатов рассказал, как удалось забить «Наполи»
01:04
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов после победы над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы рассказал, какие указания давал ему тренер. Также он объяснил, как ему удалось забить на 80-й минуте.
«Тренер сказал мне, чтобы я играл между полузащитой и атакой. Связывал эти две зоны. Собственно, у меня всегда был второй темп, была задача поджимать. Поджал и забил», — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».
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