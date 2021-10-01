Ольга Смородская: «Локомотив» играет сильнее «Спартака»
00:47
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лацио» (0:2).
«Мне очень жаль, что игра закончилась поражением. Еще ничего не потеряно, надо бороться дальше. Результатом я очень расстроена. Чего-то не хватает в игре «Локомотива». Они могут еще зацепиться и выйти из группы, футбол полон загадок. На данный момент «Локомотив» играет сильнее «Спартака» в Лиге Европы. Я сама не понимаю, почему команда Николича вышла сегодня такой потерянной», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
В следующем туре, 21 октября, «Лацио» примет «Марсель», а «Локомотив» — «Галатасарай».
Читайте также
3
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю