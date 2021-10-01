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Ольга Смородская: «Локомотив» играет сильнее «Спартака»

00:47
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лацио» (0:2).

«Мне очень жаль, что игра закончилась поражением. Еще ничего не потеряно, надо бороться дальше. Результатом я очень расстроена. Чего-то не хватает в игре «Локомотива». Они могут еще зацепиться и выйти из группы, футбол полон загадок. На данный момент «Локомотив» играет сильнее «Спартака» в Лиге Европы. Я сама не понимаю, почему команда Николича вышла сегодня такой потерянной», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В следующем туре, 21 октября, «Лацио» примет «Марсель», а «Локомотив» — «Галатасарай».

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»