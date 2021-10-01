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Тома Башич о победе над «Локомотивом»: «Идеальный вечер для «Лацио»

01:31
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Защитник «Лацио» Тома Башич поделился впечатлениями после матча с «Локомотивом» (2:0) в Лиге Европы. Он открыл счет этой игре.

«Я считаю, что это был идеальный вечер для нас, — цитирует Башича официальный сайт УЕФА. — После победы в римском дерби в воскресенье это уже вторая победа, и я надеюсь, что мы сможем одержать третью до перерыва на матчи национальных команд.

Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед этими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу, и надеюсь, что сможем достичь этой цели».

Второй мяч в этой игре забил Патрисио Габаррон.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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