Тома Башич о победе над «Локомотивом»: «Идеальный вечер для «Лацио»

Защитник «Лацио» Тома Башич поделился впечатлениями после матча с «Локомотивом» (2:0) в Лиге Европы. Он открыл счет этой игре.

«Я считаю, что это был идеальный вечер для нас, — цитирует Башича официальный сайт УЕФА. — После победы в римском дерби в воскресенье это уже вторая победа, и я надеюсь, что мы сможем одержать третью до перерыва на матчи национальных команд.

Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед этими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу, и надеюсь, что сможем достичь этой цели».

Второй мяч в этой игре забил Патрисио Габаррон.