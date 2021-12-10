Хорхе Сампаоли: «Мы были сильнее «Локомотива», как и в Москве»
02:26
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче Лиги Европы.
«Мы были лучшей командой, как было и в Москве, как было и почти во всех матчах Лиги Европы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Чтобы прогрессировать нам нужно улучшить завершение атак. Нам нужны голы Милика.
Лига конференций? В феврале мы будем играть в новом турнире с несколькими хорошими командами. Важно, что мы прошли туда, чтобы наилучшим образом представить наш клуб».
Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.
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