Актер Назаров спел о победе «Спартака» над «Легией»

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы красно-белых над «Легией» (1:0) в матче Лиги Европы.

«Матка Боска Ченстоховска,

Я совсем не знаю польский,

Но узнали все поляки чудо-Селю, чудо-Баку

(...)

Пролетят три дня до Сочи,

Чтоб Федотов был всклокочен,

Надо крепко полагаться на Руя.

Чтоб отпраздновать столетье,

Гнать Виторию не смейте!

Руй обязан оставатья у руля», — гласит текст песни.

После этого матча «Спартак» с первого места в группе C вышел в плей-офф Лиги Европы.