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Актер Назаров спел о победе «Спартака» над «Легией»

02:16
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Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы красно-белых над «Легией» (1:0) в матче Лиги Европы.

«Матка Боска Ченстоховска,
Я совсем не знаю польский,
Но узнали все поляки чудо-Селю, чудо-Баку
(...)
Пролетят три дня до Сочи,
Чтоб Федотов был всклокочен,
Надо крепко полагаться на Руя.
Чтоб отпраздновать столетье,
Гнать Виторию не смейте!
Руй обязан оставатья у руля», — гласит текст песни.

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

После этого матча «Спартак» с первого места в группе C вышел в плей-офф Лиги Европы.

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Евгений Козинов все материалы автора

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