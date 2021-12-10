Актер Назаров спел о победе «Спартака» над «Легией»
02:16
Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы красно-белых над «Легией» (1:0) в матче Лиги Европы.
«Матка Боска Ченстоховска,
Я совсем не знаю польский,
Но узнали все поляки чудо-Селю, чудо-Баку
(...)
Пролетят три дня до Сочи,
Чтоб Федотов был всклокочен,
Надо крепко полагаться на Руя.
Чтоб отпраздновать столетье,
Гнать Виторию не смейте!
Руй обязан оставатья у руля», — гласит текст песни.
После этого матча «Спартак» с первого места в группе C вышел в плей-офф Лиги Европы.
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