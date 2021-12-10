Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Алексис Бека Бека: «Локомотив» покидает Лигу Европы с высоко поднятой головой»

02:38
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека прокомментировал поражения от «Марселя» (0:1) в Лиге Европы.

«Мы разочарованы тем, что проиграли матч, — цитирует француза официальный сайт УЕФА. —  Думаю, что мы при этом показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее. Мы бились до самого конца и уходим с высоко поднятыми головами».

Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Путин призвал не беспокоиться за состояние российской армии
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»