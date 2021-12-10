Алексис Бека Бека: «Локомотив» покидает Лигу Европы с высоко поднятой головой»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека прокомментировал поражения от «Марселя» (0:1) в Лиге Европы.

«Мы разочарованы тем, что проиграли матч, — цитирует француза официальный сайт УЕФА. — Думаю, что мы при этом показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее. Мы бились до самого конца и уходим с высоко поднятыми головами».

Единственный мяч забил Аркадиуш Милик. «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.