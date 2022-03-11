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Голы Муриэля, Фекира, Диаби и Мунира претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В голосовании участвуют голы Луиса Муриэля («Аталанта»), Набиля Фекира («Бетис»), Мусса Диаби («Байер») и Мунира («Севилья»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся через неделю — 17 марта.

Луис Муриэль
Мунир Эль-Хаддади
Набиль Фекир
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Бетис
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