Голы Муриэля, Фекира, Диаби и Мунира претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В голосовании участвуют голы Луиса Муриэля («Аталанта»), Набиля Фекира («Бетис»), Мусса Диаби («Байер») и Мунира («Севилья»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся через неделю — 17 марта.
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