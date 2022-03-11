Фегули рассказал, как «Галатасараю» удалось сыграть вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу»

Полузащитник «Галатасарая» Софьян Фегули считает, что командная игра помогла сыграть вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:0.

«Нужны были хорошие командные взаимодействия, и нам они сегодня удались. Сейчас мы для начала отдохнем, а затем сосредоточимся на ответной встрече в Стамбуле», — цитирует пресс-служба УЕФА Фегули.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.