Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»). Они помогли своим командам добиться побед.

Who gets your vote? ?



?? James Tavernier

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?? Luis Muriel

?? Marcos Acu?a@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2022

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры состоятся на следующей неделе.