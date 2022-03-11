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Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
11 марта. Претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»). Они помогли своим командам добиться побед.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры состоятся на следующей неделе.

Луис Муриэль
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лион
ФК Рейнджерс
ФК Севилья
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