Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список вошли четыре игрока: Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»). Они помогли своим командам добиться побед.
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Ответные игры состоятся на следующей неделе.
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