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Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Штурма»

21:12
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Полузащитник «Морнако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Штурма».

Российский полузащитник пропустил игру последнего тура чемпионата Франции из-за травмы. Он получил повреждение еще в расположение национальной сборной России.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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