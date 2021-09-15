Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Штурма»
21:12
Полузащитник «Морнако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Штурма».
Российский полузащитник пропустил игру последнего тура чемпионата Франции из-за травмы. Он получил повреждение еще в расположение национальной сборной России.
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