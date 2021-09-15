Рассказов: «Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос, как относится к резкой реакции болельщиков команды после поражения красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).
— Что произошло с командой во второй половине второго тайма?
— Ничего не произошло. Да, были ошибки. Были моменты, которые мы могли использовать. Решила моя голевая ошибка.
— Слышали с трибун, что сегодняшний матч — это позорище?
— Трибуны могут выражать свое мнение.
— Что сказал Витория после матча?
— Ничего. Завтра будет разговор, будем разбирать игру.
— Трибуны же уже кричат не первый матч. Может, что-то нужно сделать?
— Мы всегда готовы идти на контакт. Наша задача — выходить на поле, тренироваться и играть. Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать. Точно не у меня это спрашивать. Понятно, что проблема большая. Такой результат.
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