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Рассказов: «Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать»

21:07
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопрос, как относится к резкой реакции болельщиков команды после поражения красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

— Что произошло с командой во второй половине второго тайма?

— Ничего не произошло. Да, были ошибки. Были моменты, которые мы могли использовать. Решила моя голевая ошибка.

— Слышали с трибун, что сегодняшний матч — это позорище?

— Трибуны могут выражать свое мнение.

— Что сказал Витория после матча?

— Ничего. Завтра будет разговор, будем разбирать игру.

— Трибуны же уже кричат не первый матч. Может, что-то нужно сделать?

— Мы всегда готовы идти на контакт. Наша задача — выходить на поле, тренироваться и играть. Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать. Точно не у меня это спрашивать. Понятно, что проблема большая. Такой результат.

Спартак — Легия

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