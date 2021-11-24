Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы высказался о прошедшей игре.

— Это очень важная победа против сильного соперника — лидера чемпионата Италии. В первую очередь хотел бы сказать, что с тактической точки зрения мы сыграли хорошо. Футболисты показали отличную игру, выполнили все установки, перекрывали зоны и хорошо развивали те атаки, что у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Они перестроились, начали создавать нам проблемы. Но и мы сыграли хорошо — и это отличная победа

Тяжелое начало второго тайма? Ну, я считаю, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас было много хороших моментов, особенно в первом тайме. И во втором тайме — особенно наши латерали — перестроились, игра пошла более компактная. Соперник усложнил нам задачу. И когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и чаще стали выходить в атаку. Когда наша атакующая тройка хорошо прессинговала, ситуация улучшилась. И несмотря на ошибки, команда показывала хорошие тактические решения и строго действовала в обороне. Мы сегодня встречались с очень сильным соперником, — сказал Витория.

«Спартак» с 7 очками лидирует в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Команда Лучано Спаллетти занимает первое место с 32 очками чемпионате Италии. «Спартак» с 19 баллами на 10-й строчке в РПЛ.