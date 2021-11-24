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«Важная победа над лидером чемпионата Италии». Витория — о матче «Спартак» — «Наполи»

Главный тренер «Спартака» похвалил своих футболистов после победы над «Наполи»
21:29
Руй Витория и его переводчик. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и его переводчик. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы высказался о прошедшей игре.

— Это очень важная победа против сильного соперника — лидера чемпионата Италии. В первую очередь хотел бы сказать, что с тактической точки зрения мы сыграли хорошо. Футболисты показали отличную игру, выполнили все установки, перекрывали зоны и хорошо развивали те атаки, что у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Они перестроились, начали создавать нам проблемы. Но и мы сыграли хорошо — и это отличная победа

Тяжелое начало второго тайма? Ну, я считаю, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас было много хороших моментов, особенно в первом тайме. И во втором тайме — особенно наши латерали — перестроились, игра пошла более компактная. Соперник усложнил нам задачу. И когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и чаще стали выходить в атаку. Когда наша атакующая тройка хорошо прессинговала, ситуация улучшилась. И несмотря на ошибки, команда показывала хорошие тактические решения и строго действовала в обороне. Мы сегодня встречались с очень сильным соперником, — сказал Витория.

«Спартак» с 7 очками лидирует в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Команда Лучано Спаллетти занимает первое место с 32 очками чемпионате Италии. «Спартак» с 19 баллами на 10-й строчке в РПЛ.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

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