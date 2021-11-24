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Ди Лоренцо: «Поле было тяжелым для «Наполи», но тяжелым оно было и для «Спартака»

21:31
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

— Вы проиграли всего три игры в сезоне: две «Спартаку» и одну — «Интеру». Почему российский клуб оказался для вас непроходимой преградой?

— В Неаполе мы проиграли во много из-за удаления. Тем не менее, в меньшинстве мы показали хороший футбол. Сегодня был быстрый пенальти... Да, мы дважды проиграли «Спартаку», но мы уверены в себе, понимаем, чего мы хотим добиться, и будем идти к своей цели.

— Не считаете ошибкой проведение предматчевой тренировки в Италии с последующим переездом из «+15» в Москву с «-3»?

— Погода разная, вы правы. Мы тяжело входили в игру, но быстро адаптировались. Поле было тяжелым, но тяжелым оно было и для «Спартака». Повторюсь, обидно что проиграли, но будем стараться реабилитироваться в следующих матчах.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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