Ди Лоренцо: «Поле было тяжелым для «Наполи», но тяжелым оно было и для «Спартака»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

— Вы проиграли всего три игры в сезоне: две «Спартаку» и одну — «Интеру». Почему российский клуб оказался для вас непроходимой преградой?

— В Неаполе мы проиграли во много из-за удаления. Тем не менее, в меньшинстве мы показали хороший футбол. Сегодня был быстрый пенальти... Да, мы дважды проиграли «Спартаку», но мы уверены в себе, понимаем, чего мы хотим добиться, и будем идти к своей цели.

— Не считаете ошибкой проведение предматчевой тренировки в Италии с последующим переездом из «+15» в Москву с «-3»?

— Погода разная, вы правы. Мы тяжело входили в игру, но быстро адаптировались. Поле было тяжелым, но тяжелым оно было и для «Спартака». Повторюсь, обидно что проиграли, но будем стараться реабилитироваться в следующих матчах.