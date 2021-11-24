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Журналисты снова встретили Виторию аплодисментами после матча с «Наполи»

21:28
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Журналисты снова встретили главного тренера «Спартака» Руя Виторию аплодисментами после матча Лиги Европы с «Наполи».

В среду в Москве красно-белые обыграли итальянскую команду со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Спартак» вышел на первое место в группе.

В Неаполе москвичи оказались сильнее — 3:2.

Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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