Журналисты снова встретили Виторию аплодисментами после матча с «Наполи»
21:28
Журналисты снова встретили главного тренера «Спартака» Руя Виторию аплодисментами после матча Лиги Европы с «Наполи».
В среду в Москве красно-белые обыграли итальянскую команду со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Спартак» вышел на первое место в группе.
В Неаполе москвичи оказались сильнее — 3:2.
Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»
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